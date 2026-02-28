135 dons de vie

Héma-Québec, assistée des Chevaliers de Colomb du conseil 2634 de Montmagny, tenait une collecte de sang le 16 février dernier au pavillon communautaire Espace citoyen. Pour un objectif de 150, 147 dons ont été effectués au cours de la journée. Pour cinq personnes, il s’agissait d’une première expérience alors que pour une autre, il s’agissait du 148e don. L’événement a également été l’occasion de célébrer le 135e don de Serge Buteau. Les organisateurs remercient tous les donneurs et bénévoles.

Sur la photo, Serge Buteau entouré de Siméon Picard et Mario Beaumont bénévoles, Pascal Lessard superviseur pour Héma-Québec, Maurice Dumais, grand chevalier, Émilia Fraser, bénévole, et Robert Beaumont, ex-grand chevalier.