Neuvième édition du Souper du partage le 26 avril

La neuvième édition du Souper du partage aura lieu samedi le 26 avril prochain à 17 h, à la cafétéria de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault. Cet événement est présenté par la fondation Les Enfants d’cœur, engagée à promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes.

Les billets sont présentement en vente chez Thibault GM Montmagny, OK Pneus André Ouellet, boutique Double pas et VO2GYM. Tous les profits de l’événement seront remis à des organismes et écoles de la région qui développent des projets encourageant les jeunes à bouger davantage et à adopter une alimentation saine. L’édition 2024 avait permis d’amasser 17 500 $.