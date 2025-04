Une journée dédiée à l’environnement à Saint-Jean-Port-Joli

À l’occasion du Jour de la Terre 2025, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli annonce la tenue d’une journée spéciale sur le thème de l’environnement le 17 mai prochain. Deux activités se tiendront au Parc des Trois-Bérets. En cas de pluie, l’activité se tiendra à l’intérieur de La Vigie.

Entre 9 h et 12 h, il y aura la distribution d’arbres, ou les citoyens pourront obtenir gratuitement un arbre parmi plusieurs espèces comme le pin, l’épinette, l’érable, le bouleau, etc. En plus d’enjoliver nos paysages et nos terrains privés, les arbres contribueraient à la production d’oxygène et à la purification de l’air. De plus, ils offriraient un milieu naturel favorable à la faune ailée tout en réduisant les îlots de chaleurs.

En après-midi, dès 13 h, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli s’associe à la Table de concertation régionale du sud de l’estuaire moyen et à l’Organisme des Bassins Versants de la Côte-du-Sud pour une campagne de nettoyage de ses berges. Les citoyens sont invités à se joindre aux organismes pour ramasser les débris qui se sont accumulés par les berges. L’événement servira aussi à sensibiliser les participants aux enjeux climatiques. Cette activité a lieu dans le cadre d’un projet financé par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Le comité jeunesse de l’ÉcoRéussite de Saint-Jean-Port-Joli s’implique aussi dans l’organisation du nettoyage des berges en ajoutant une dimension créative à l’activité. Les familles sont donc invitées à participer à la cueillette de déchets dès 13h00, mais aussi à en revaloriser certains via un atelier de création animé par l’artiste Sandra Giasson-Cloutier. L’atelier créatif débutera à 14h00.