Brunch du temps des sucres à Cap-Saint-Ignace

La quatrième édition du brunch du temps des sucres de Cap-Saint-Ignace fut de nouveau un grand succès. Tenu le 6 avril dernier, cet événement à l’ambiance chaleureuse et au goût des saveurs locales est devenu un rendez-vous annuel pour la population.

Une équipe de 20 bénévoles ont préparé 235 repas pour l’occasion, composés de pâtés à la viande, saucisses, fèves au lard et pouding chômeur. Le service de tire d’érable sur la neige est venu compléter le déjeuner.

La Municipalité de Cap-Saint-Ignace a profité de l’occasion pour inviter les nouveaux arrivants afin de leur souhaiter la bienvenue et faciliter leur intégration. Plus de 60 personnes ont répondu présentes. Une visite de la bibliothèque Léo-Pol-Morin et une présentation des différents comités et organismes locaux étaient également au menu.

On confirme déjà qu’une cinquième édition aura lieu, le 12 avril 2026. (LOB)