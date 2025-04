1 650 $ pour la Maison d’Hélène

Le Boulodrome de Montmagny a tenu le 21 avril dernier son 11e tournoi annuel au profit de la Maison d’Hélène qui offre des soins palliatifs aux citoyens de Montmagny-L’Islet. 20 équipes ont pris part à l’événement. Cette année, 1 650 $ ont été remis à l’organisme. L’argent a été amassé grâce à la contribution des joueurs, à la vente de billets pour remporter un coffret de trois boules de pétanque et à la vente de soupe le jour du tournoi. L’événement a été remporté par le trio composé de Lyne Jobin, Céline Fournier et Renaud Guimont. En deuxième position, il était possible de retrouver Marc Paquet, Évelyne Bélanger et Nathalie Rioux. La troisième place a été décrochée par Christian Lévesque, Élisabeth Lapointe et Denise Lévesque.