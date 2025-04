Des Biscuits sourire au profit des soins de santé dans la MRC de L’Islet

Le restaurant Tim Hortons de Saint-Jean-Port-Joli teindra sa prochaine campagne Biscuits sourire du 28 avril au 4 mai prochain et les fonds amassés par cette dernière seront remis à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet. Cette dernière contribue à améliorer la qualité des soins de santé offerts à la population de son territoire. Elle souligne que l’argent qu’elle recevra servira à venir en aide à des personnes, aînées ou en soins palliatifs, qui sont considérées comme étant vulnérables en les soutenant dans l’achat de médicaments non couverts par les programmes gouvernementaux, les repas, le transport et autres.