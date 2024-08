Un atelier d’autodéfense ouvert à toutes les femmes

Le Havre des Femmes souhaitait rendre l’atelier le plus accessible possible, donc il est offert gratuitement. « Ce cours est ouvert à toutes les femmes, peu importe leur vécu, leur expérience, leur âge, leur orientation sexuelle ou leur origine », affirme Karine Boutin, agente de sensibilisation pour l’organisme. Il n’est pas non plus nécessaire de s’inscrire, il suffit de se présenter sur place au moment de l’événement.

L’activité est organisée dans le cadre du Projet Esquive du Havre des Femmes. « Ce n’est pas un simple cours d’autodéfense, c’est un atelier de partage sur l’autodéfense, psychologique et physique féministe. Le but, comme son nom l’indique, est d’apprendre à s’affirmer sans confrontation inutile. On veut aider les femmes de notre région à développer leurs sentiments de confiance et de sécurité parce qu’on est toutes et tous les personnes les plus importantes dans nos vies et on mérite d’être

défendu ».