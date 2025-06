Sensibilisation à la violence envers les aînés

À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance envers les aînés, soulignée chaque année le 15 juin, le Comité des usagers Montmagny-L’Islet, le Centre d’action bénévole et l’AQDR des MRC de Montmagny et de L’Islet ont uni leurs forces pour organiser des kiosques d’information simultanés sur le territoire pour une deuxième année. Plus de 750 citoyennes et citoyens ont été rejoints lors de cette mobilisation régionale. Tenus le jeudi 12 juin et le vendredi 13 juin, les kiosques ont permis de distribuer des rubans mauves, symboles de cette journée de sensibilisation, qui ont été fièrement portés jusqu’au 15 juin. Sur place, les intervenants ont également remis un journal régional sur la bientraitance, conçu par le Comité d’activités de sensibilisation Bientraitance – Chaudière-Appalaches, en plus de dépliants informatifs. Les citoyennes et citoyens étaient invités à poser leurs questions, à partager leurs témoignages et, au besoin, à recevoir du soutien.

Cette initiative conjointe visait à maximiser la portée des messages de prévention et à favoriser une prise de conscience collective face aux situations de maltraitance envers les aînés. Au-delà de la dénonciation des abus, l’accent a été mis sur la promotion de la bientraitance, une approche centrée sur le respect des droits, des préférences et de la dignité des personnes aînées et des adultes en situation de vulnérabilité.