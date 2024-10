Nouvelle clinique de passeport à Montmagny

Le député fédéral Bernard Généreux annonce la tenue d’une nouvelle clinique de passeport le 18 octobre prochain de 16 h à 20 h au pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny. Il est possible de se présenter sans rendez-vous afin de renouveler sa demande de passeport ou d’en faire une nouvelle avec le soutien des bénévoles sur place.

« Nous comprenons que le processus d’obtention ou de renouvellement d’un passeport peut parfois sembler complexe. C’est pourquoi notre équipe est sur place pour rendre cette expérience aussi fluide que possible. Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous accompagner à chaque étape, afin que vous puissiez obtenir votre passeport sans tracas », indique M. Généreux.

Il est aussi obligatoire de fournir l’original du certificat de naissance non plastifié, délivré après janvier 1994. Il faut aussi avoir en main les coordonnées complètes de deux personnes qui ne sont pas membres de votre famille et qui vous connaissent depuis plus de deux ans. Il est possible d’apporter sa photo de passeport, mais un photographe sera également présent et il sera possible de le payer sur place pour ses services. Pour le coût de la demande, les modes de paiement seront la carte de crédit, le mandat-poste ou le chèque certifié. Le délai de traitement d’une demande serait de quatre à six semaines.