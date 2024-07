Au Fourneau : une passion familiale pour les produits maison

Au Fourneau a ouvert sa boutique il y a environ un an, mais les propriétaires expliquent que le projet était déjà en marche depuis une dizaine d’années.

Karine Gauthier et Étienne Pépin se sont rencontrés il y a 30 ans alors qu’ils travaillaient dans une boutique qui fabriquait des bagels traditionnels à Québec. Ils ont emménagé dans la région il y a une dizaine d’années et ont acheté une maison dans laquelle ils souhaitaient faire construire un four à pain.

Plusieurs membres de la famille, soit Marie Pépin, Martine Arseneault, Léon Gauthier-Pépin et Rémi Gauthier-Pépin, s’impliquent dans l’entreprise du couple à différents niveaux, que ce soit en travaillant en cuisine, au service à la clientèle, etc. Patrick Berthiaume de Maçonnerie Nouveau-Monde, un ami de la famille, a également donné un bon coup de main en construisant le four qui sert maintenant à la production des bagels et pizzas.

Pour l’équipe d’Au Fourneau, il est important d’utiliser le plus de produits frais possible dans la préparation des différentes recettes. Par exemple, les pizzas sont faites avec des légumes cultivés par l’équipe sur une parcelle de terre à l’Atelier Agricole de Saint-Paul-de-Montminy. Le reste de ces légumes sont utilisés afin de cuisiner différents accompagnements, comme de la relish, sauce à pizza, etc.

D’autres produits originaux ont également été développés. Par exemple, une partie des bagels sont tranchés très finement afin de produire des croustilles qui sont ensuite trempées dans le chocolat noir. Selon les propriétaires, les « chips de bagels » connaissent un fort succès. L’équipe souhaite d’ailleurs continuer à développer ce type de produits originaux afin de continuer à se démarquer de la compétition.