Un Salon de la 2e jeunesse sur deux jours

La Table de concertation des ainés et de leurs proches de Montmagny-L’Islet, la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny et la Coop IGA Montmagny et Marché Tradition Cap-Saint-Ignace annonce la tenue de la 10e édition du Salon de la 2e jeunesse pour 2025. Afin de souligner l’anniversaire, l’événement se tiendra exceptionnellement sur deux jours, soit les 2 et 3 octobre prochains au pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny. Encore cette année, le transport sera fourni à la demande. Le départ de la MRC de L’Islet sera le jeudi 2 octobre et celui de la MRC de Montmagny, le vendredi 3 octobre.

Cette activité, destinée aux personnes ainées des MRC de Montmagny et L’Islet, aura pour thème Vivre et participer et regroupera plusieurs organismes à but non lucratif qui offrent des services à la clientèle ainée. À l’horaire, il y aura des kiosques d’information, une œuvre d’art collective, des conférences offertes sur des enjeux d’actualité comme la participation sociale et bénévole, l’âgisme et les concepts intergénérationnels ainsi qu’une activité de danse sociale en après-midi et une session de yoga sur chaise offerte sur l’heure du diner. La présidence d’honneur sera assumée par le Secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec, qui parlera du Plan d’action gouvernemental 2024-2029 - La Fierté de vieillir.