Pour l’occasion, plusieurs prix ont été attribués. Le bateau le plus beau a été remporté par l’équipe Ocean Gate 2.0, tandis que les 2 piques ont remporté le bateau le plus laid. Les prairies ont remporté le chèque de 80 $ remis à la première position. Quant à eux, Ocean Gate 2.0 et Les 2 Piques ont obtenu les 2e et 3e positions.

Chaque équipe était composée de quatre membres et ceux-ci avaient environ deux heures pour fabriquer une embarcation en carton. À leur disposition: du ruban adhésif, du carton et un petit couteau pour la réalisation du bateau.

La 12e édition a été un franc succès et l’un des organisateurs, Alexis Chabot, mentionne que le plan des organisateurs est que l’événement prenne de l’envergure la prochaine fois « L’an prochain, on va essayer d’ajouter une classe open. L’an prochain, on veut que ce soit plus gros encore. Cette année, on a eu environ 150 spectateurs ».