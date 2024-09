450 participants à la 4e Journée agricole interculturelle

À Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, le 7 septembre dernier, avait lieu la quatrième édition de la Journée agricole interculturelle. Plus de 450 personnes de la région y étaient réunies.

Ateliers de danse latine et en ligne, jeux gonflables, taureau mécanique, atelier culinaire, soccer, basket-ball, bar à poutines, kiosques de nourriture du monde et spectacle de musique country ont diverti grandement les locaux et les visiteurs.

Partenaire de cet événement, la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ainsi que de plusieurs bénévoles ont contribué au succès de cette journée. Le Gouvernement du Québec s’implique également dans ces événements interculturels. « Grâce à tous ces partenaires, cet événement a été un moment inoubliable. Continuons de bâtir une communauté plus unie et inclusive! », souligne Hamilton Cidade, chef d’équipe immigration à la MRC de Montmagny.