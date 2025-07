Une première cohorte de formation en intelligence artificielle

Après plusieurs mois de formation exploratoire, la MRC de Montmagny amorce une nouvelle phase de son virage numérique avec le lancement de sa première cohorte structurée et régulière de formation en intelligence artificielle (IA). Plus de 34 participants, provenant des 14 municipalités du territoire ainsi que des services internes de la MRC, ont pris part à la première journée.

À travers cette cohorte de développement, la MRC s’est appuyée sur une méthodologie appelée « Comment préparer notre équipe à l’IA ». Cette rencontre de formation appliquée fut également l’occasion de présenter le nouvel agent virtuel BEN, développé pour la MRC, afin d’accompagner les inspecteurs municipaux et l’inspectrice régionale dans la gestion des cours d’eau. La MRC aurait investi plus de 60 000$ pour cet outil visant à accompagner les inspecteurs afin d’augmenter la productivité et la réponse aux demandes des citoyens. Pour les services administratifs, un outil a aussi été choisi et il pourra être déployé progressivement dans les municipalités locales souhaitant participer à cette transformation.

Pour assurer un déploiement sécuritaire, la MRC collabore avec le service des technologies de l’information (TI) de la Ville de Montmagny, afin de s’assurer de la sécurité des données au cours du processus d’intégration de l’IA.

De plus, la démarche attire l’attention du milieu universitaire, car Leandry Jieutsa, doctorant à l’Université de Montréal (Chaire UNESCO en paysage urbain), était présent à la formation et mènera prochainement des entrevues terrain pour documenter cette démarche municipale dans le cadre de sa recherche.

« Au cours des derniers mois, nous avons exploré différentes approches et testé plusieurs outils avec un comité restreint d’employés volontaires et passionnés de technologies. Aujourd’hui, avec cette cohorte encadrée, nous passons à une nouvelle étape : celle d’un apprentissage structuré, collectif et durable, qui prépare nos équipes à intégrer l’IA avec efficacité et sécurité », mentionne la directrice générale Nancy Labrecque.