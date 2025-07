La Fondation Laurent Duvernay-Tardif au camp de jour de Montmagny

Le camp de jour de la Ville de Montmagny a reçu Laurent Duvernay-Tardif et Florence-Agathe Dubé-Moreau, coprésidents et cofondateurs de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif (LDT) à l’occasion du lancement officiel de la saison estivale des camps 2025 le 26 juin dernier. Dans le cadre de son nouveau programme Tremplin Santé, ils ont offert une formation à l’équipe d’animation locale afin de les outiller pour les aider à intégrer les arts et l’activité physique dans leurs interventions quotidiennes.

« Ce passage à Montmagny, pour lancer la toute première saison estivale du programme Tremplin Santé depuis son intégration à la Fondation LDT, est porteur de sens. Se faire choisir pour cette étape importante représente une belle marque de reconnaissance envers le travail remarquable de nos équipes au fil des ans. Cette collaboration renforce non seulement les compétences de notre personnel d’animation, mais elle enrichit l’expérience des enfants que nous accompagnons chaque jour. Tout le monde y gagne », a souligné Jean-François Roy, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny.