25 ans pour Formaca

L’entreprise d’économie sociale Formaca souligne ses 25 ans d’activités en 2025. Cette dernière a la mission principale d’offrir des emplois utiles et valorisants aux personnes en situation de handicap.

Formaca rapporte que l’année 2024-2025 lui a permis de progresser. Elle a fabriqué pour la première fois des urnes funéraires avec la Coopérative funéraire des Deux-Rives et l’implantation de sa première cellule de fabrication robotisée. L’entreprise regroupe maintenant 107 employés, dont 82 en situation de handicap. Sa dernière année financière a permis d’atteindre 4,8 M$ de chiffre d’affaires.

L’entreprise profitera de son 25e anniversaire pour reconnaître l’engagement et la persévérance de ses employés, remercier ses clients et partenaires pour leur contribution à sa mission. Plusieurs activités auront lieu tout au long de la prochaine année. Les activités prévues pour souligner le 25e anniversaire de l’entreprise sont rendues possibles grâce au soutien financier de la Fondation Mirella et Lino Saputo ainsi que de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny.