Éric Deschênes nommé directeur adjoint du CSSCS

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) annonce la nomination d’Éric Deschênes à titre de directeur général adjoint et directeur des Services éducatifs. M. Deschênes détient une maitrise en gestion de l’éducation et de la formation et il a environ 25 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation. Depuis 2010, il a été directeur dans les écoles primaires Provencher et Beaubien ainsi qu’à l’école secondaire de Saint-Anselme. Il a également été membre représentant les directions d’établissement au sein du conseil d’administration du CSSCS depuis 2022.

M. Deschênes succède à Caroline Rouleau qui quitte ses fonctions à la direction des Services éducatifs pour la retraite.