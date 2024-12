Alan Jean-Baptiste 1er au classement en parkour

Le Club Magny-Gym célèbre le titre de 1er au classement national dans la discipline du parkour remporté par Alan Jean-Baptiste, entraineur et responsable du volet compétitif. « Alan incarne les valeurs de persévérance et de dépassement qui animent notre club et inspire ses athlètes à toujours viser l’excellence », souligne Robert McKay, directeur général de Magny-Gym.

L’organisme annonce aussi le lancement de la session d’hiver autant pour le secteur récréatif que pour le compétitif. Le Club remercie l’engagement de ses entraineurs et des bénévoles qui rendent cette nouvelle saison possible et qui soutiennent les athlètes dans leur parcours.