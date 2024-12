Victoire de 10-1 face au meneur du classement

Les Magnymontois ont rapidement imposé le ton à la rencontre. Dans les cinq premières minutes, Vincent Boulet et Loic St-Laurent ont montré qu’ils sont capables de compétitionner avec les meilleurs du circuit. Une baisse de régime s’est fait ressentir. L’Expert a pris possession de la rondelle, mais la défensive du Caron Industries a bien repoussé l’offensive des Lévisiens. « En prenant l’avance vite 2-0, on a senti qu’il y avait des attaquants qui voulaient tricher un peu pour aller faire leur but. On a fait des ajustements après le début de partie. Ça a payé jusqu’à la fin », explique l’entraîneur-chef du Caron Industries, Martin Guérette.

Les représentants de la Côte-du-Sud ont par la suite appuyé sur l’accélérateur jusqu’en fin de rencontre avec trois filets dans le deuxième tiers et cinq autres en troisième. « On a fait un travail d’unité de cinq sur la glace. On peut donner tout le mérite au défenseur en zone défensive, mais si les avants ne viennent pas donner leur coup de main, c’est sûr que ça ne serait pas le même résultat », souligne le pilote magnymontois.

Cinquième de suite et une quatrième position

Le Caron Industries connaît une deuxième bonne séquence cette saison. Après un début de cinq victoires consécutives, l’expérience se répète alors qu’ils en ont ajouté cinq autres à leur fiche avec une impressionnante récolte de 40 buts dans cette séquence. Avec quelques matchs en main sur les autres équipes du circuit Loubier, les Magnymontois affichent maintenant le quatrième rang du classement général.

Nouveau visage derrière le banc

Depuis quelques rencontres, Martin Gagné s’est ajouté au groupe d’entraîneurs comme adjoint. Il remplace donc Éric Lizé qui occupait cette position depuis le début de la saison. L’ancien des Saguenéens de Chicoutimi est bien connu du monde sportif magnymontois, principalement en raison de ses trois années comme meilleur pointeur des Sentinelles entre 2000 et 2003. « Je ne pensais pas qu’on pouvait mettre la main sur un homme de hockey avec autant d’expérience. C’est vraiment un bel ajout pour l’organisation. C’est un plus qui va nous aider à atteindre notre objectif qui est d’aller lever le gros trophée à la fin de l’année », ajoute Guérette.