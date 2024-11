Premier tournoi pour le Caron : Un match controversé pèse dans la balance

La journée de vendredi a été particulièrement chargée alors que les Magnymontois se sont mesurés à deux équipes inconnues. Les Gouverneurs du Noroit 2 ont été les premiers à s’imposer sur le Caron Industries par la marque de 2-1. Tirant de l’arrière 2-0 en troisième, le capitaine Vincent Boulet a réduit la marque à seul but, mais ce ne fut pas assez. Le manque d’opportunisme a coûté cher à Montmagny alors qu’ils ont dominé les Gouverneurs au chapitre des tirs avec 29 contre 21.

Match serré face à Granby

Quelques heures plus tard, les Vics de Granby ont profité d’une décision controversée dans le dernier tiers pour se sauver avec la victoire par la marque de 4-3. Le Caron Industrie a toutefois joué du hockey de rattrapage pendant l’ensemble de la rencontre en nivelant la marque à trois reprises sur des buts de Jean-Christophe Coulombe, Bryan Chabot et Xavier Paré. Alors que l’égalité a perduré jusqu’en fin de troisième, le gardien du Caron, Gabriel Tremblay a arrêté le disque amenant au sifflet de l’officiel. Au même moment, ce dernier a été poussé dans le filet et l’arbitre a finalement accordé le but permettant à Granby de mettre fin à la rencontre et anéantir les chances à Montmagny de passer à la prochaine ronde. L’entraîneur-chef Martin Guérette a d’ailleurs écopé de trois matchs de suspension après s’être consterné auprès des officiels.

Terminer sur une bonne note

Les Magnymontois ont terminé leur tournoi en force avec une victoire de 4-1 sur l’Assurancia de Beauce-Sud. Les Beaucerons ont trouvé le fond du filet dès la deuxième minute de la rencontre. Le Caron Industries n’a pas attendu bien longtemps pour répliquer. Cinq minutes plus tard, Xavier Paré a inscrit son deuxième du tournoi. Les représentants de la Côte-du-Sud n’ont que regardé devant eux par la suite en inscrivant trois autres filets, dont un second dans cette rencontre pour Paré.

Le Caron Industries tentera de continuer sur cette lancée, dimanche, face au meneur du classement du circuit Loubier, l’Expert de Saint-Romuald.