La Ville de Montmagny prolonge son exposition « L’épopée du hockey à Montmagny » pour quatre autres jours en vue du temps des fêtes. Les 26, 27, 28 et 29 décembre, entre 12 h et 16 h, les intéressé(e)s ont donc rendez-vous à la Maison Taché pour mieux comprendre l’importance qu’a eu le hockey dans la communauté magnymontoise de 1900 à 1980 à travers quelque 160 clichés, une trentaine d’objets et des témoignages. (LOB)