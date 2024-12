Une saison prometteuse pour les gymnastes

Le weekend dernier marquait un moment fort pour les gymnastes des niveaux N6 et N7 du Club Magny-Gym avec leur première compétition de la saison 2024-2025. L’effervescence dans l’air, les heures d’entrainement et de persévérance se sont traduites par des performances mémorables, riches en émotions.

En N6, Amélie Dubé s’est démarquée avec une médaille de bronze à la barre (3e), ainsi qu’une 5e place à la poutre. Prudence Lemieux a également brillé avec une 4ème place à la poutre et au saut. En N7, Annabelle Caron, a décroché une magnifique 2e place à la poutre, tandis que Zoé Caron s’est illustrée avec une médaille d’argent en saut (2e).

Au-delà des médailles et des classements, cette compétition a également mis en lumière la cohésion et le soutien mutuel qui règnent au sein de l’équipe. Chaque sourire, chaque encouragement, et chaque moment de complicité ont illustré les valeurs fondamentales du Club Magny-Gym.