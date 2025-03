Dan Chrétien s’illustre, l’Everest à égalité après deux matchs

En milieu de première période, samedi, Kyle Bordeleau a fait taire les 305 spectateurs présents sur place en inscrivant le premier but de la série. Cependant, les visiteurs ont répliqué avec deux buts, l’un inscrit par Isaac-Olivier Yalessa-Ockandi et l’autre par Maverick Roux-Paranteau.

Lors du second tiers, l’avantage numérique de l’Everest a fait des siennes. En quelques minutes, Dan Chrétien et Tommy Bouchard ont battu le gardien adverse pour redonner une avance d’un seul but aux Sudcôtois. Par la suite, la troupe de Simon Labrecque n’a plus jamais regardé derrière. Dan Chrétien a complété son doublé lors d’un autre avantage numérique, Xavier Fournier a marqué son premier de la série, et Tommy Bouchard a inscrit son second but dans un dans un filet désert, portant ainsi la marque finale à 6-3 en faveur des visiteurs.

Dans la victoire, Alexandre Lauzier s’est démarqué avec une performance de 39 arrêts sur 42 tirs. Quant à l’unité de désavantage numérique, elle a été parfaite, réalisant un

3 en 3. De plus, Dan Chrétien a connu une soirée productive offensivement avec ses deux buts et deux passes, tout comme Tommy Bouchard, qui a inscrit deux buts et une passe.