Fin de semaine à oublier pour le Toiture ProLemieux/Promutuel Assurance

L’équipe de baseball sénior magnymontoise était en action à deux reprises, en fin de semaine, au terrain Marcel Desjardins et les locaux se sont inclinés par la marque de 7-3 vendredi et 15-1 le samedi. Ainsi, le Toiture ProLemieux/Promutuel assurance n’est plus le détenteur de la première position du circuit sénior BB.