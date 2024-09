L’Everest baisse pavillon lors de son match d’ouverture

Tout de même, Simon Labrecque a réussi à trouver du positif lors ce duel hautement offensif « On s’est coupé les jambes en encaissant deux buts en avantage numérique. Mais, en désavantage numérique on a également réussi à inscrire deux buts, on est 6 en 7 ».

Lors du second vingt, les partisans ont eu droit à une période axée sur l’offensive. Pas moins de sept buts ont été marqués de la part des deux équipes. Du côté de l’Everest, Félix Riverin et Xavier Fournier en ont chacun inscrit un.

Le jeune Joey Pelletier qui a causé une certaine surprise en se taillant une place dans la formation de l’Everest a inscrit son premier but dans l’uniforme bleu. Ensuite, Serein Ntibashoboye a enfilé sa sixième réalisation de la présente saison. Quelques instants plus tard, ce fût au tour de Charles-Antoine Alain d’inscrire son premier filet en désavantage numérique.

« Nous avons quand même eu un bon début de match, nous menions 3-0. Ensuite, nous avons été indisciplinés et puis le rythme a changé complètement de bord », s’est exclamé l’entraîneur-chef de l’Everest, Simon Labrecque, lors du point de presse d’après-match.

Une victoire le lendemain

Le lendemain, la troupe de Simon Labrecque prenait la route en direction de Montréal pour y affronter les Rangers.

La première période a été très coûteuse pour l’Everest. Après seulement 20 minutes de jeu, Montréal menait déjà par le pointage de 4-1. Néanmoins les sudcôtois ont rapidement repris du poil de la bête lors du second vingt. Matis Martin a inscrit un filet après seulement 35 secondes du début de la période. Ensuite, des buts de Matthias Laflamme et de Xavier Fournier ont suivi. Le pointage était de 5-3 pour les Montréalais après 40 minutes de jeu.

Par la suite, l’attaquant Xavier Fournier a continué sur sa lancée en inscrivant son second but de la rencontre en début de troisième période. Quelques instants plus tard, en avantage numérique, Félix Riverin a fait bouger les cordages pour égaliser le pointage à 5-5.

Il n’en fallait pas plus pour le vétéran, Félix Riverin. Lors d’un avantage numérique en prolongation, celui-ci a complété la remontée de l’Everest en effectuant son second but de la joute. Ainsi, la formation sudcôtoise a réussi l’improbable en remportant cette rencontre par la marque de 6-5 en temps supplémentaire.

Le prochain match des favoris de la foule magnymontoise aura lieu le vendredi 20 septembre, alors que l’Everest fera face aux Panthères de Saint-Jérôme à l’aréna de Montmagny dès 19 h 45.