L’Everest complète une troisième fin de semaine parfaite

L’Everest a entamé sa fin de semaine de travail à Gatineau face aux Flames. Devant environ 300 spectateurs présents au Centre sportif Buckingham, c’est le nouveau venu de l’Everest, Rémy Guy, qui a inscrit le premier but de la rencontre, son 2e de la saison.

Lors du second tiers, William Bujold et Neil Iserhoff ont fait plaisir à leurs partisans en donnant une avance d’un but aux Flames dès le début de la période. Toutefois, Félix Riverin a répondu en battant le gardien adverse pour inscrire son 27e but de la saison, et ce, en avantage numérique.

Une dernière période décisive

Alors que le match était encore à égalité, Thomas Bégin a inscrit le but vainqueur en avantage numérique, permettant ainsi aux Magnymontois de repartir avec la victoire. Quelques minutes plus tard, Félix Riverin a ajouté un autre but, son deuxième de la rencontre et son troisième point de la soirée, pour porter le pointage final à 4-2 pour Montmagny.

Direction Montréal

Quelques heures après cette victoire in extremis, la troupe de Simon Labrecque cherchait à poursuivre sur sa lancée en se rendant à Montréal pour affronter le Phoenix. Contrairement à la veille, ce sont les locaux qui ont ouvert le pointage. Mathys Marcotte a battu le cerbère sudcôtois, Alexandre Lauzier, pour inscrire son sixième but de la saison.

Les Magnymontois ont ensuite égalisé en avantage numérique, avec la 14e réussite de la saison de Serein Ntibashoboye. Cependant, Mathys Marcotte a complété son doublé pour redonner l’avance aux locaux. Ce n’est qu’en fin de deuxième période que Noah Woodard est parvenu à égaliser le pointage pour remettre le compteur à 0.

Lors du dernier tiers, Dan Chrétien a poursuivi sa domination dans ce duel en inscrivant un doublé pour donner la victoire sur un plateau d’argent à l’Everest. Dans la victoire, Dan Chrétien a inscrit trois points et quant à lui, Alexandre Lauzier s’est illustré avec une performance de 26 arrêts. Les visiteurs ont été deux en sept en avantage numérique et un en deux en désavantage numérique.

Le repos sera de courte durée pour la troupe de Simon Labrecque, qui renouera avec l’action dès mardi, en affrontant les derniers du classement général, le Titan de Princeville. À la suite de cette rencontre, les Magnymontois auront ainsi complété leur longue séquence sur la route.