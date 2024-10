L’Everest offre deux belles prestations devant ses partisans

À la suite de la victoire de sa troupe, l’entraîneur-chef de la formation sudcôtoise, Simon Labrecque, était ravi de l’effort déployé par ses joueurs. « On les a mis sous pression durant l’entièreté du match. De plus, nous avons créé des revirements grâce aux bons placements des bâtons, et l’échec avant était excellent tant en zone offensive que dans la zone neutre. »

Un festin offensif

Lors du premier vingt, les 375 spectateurs présents ont pu assister à deux buts des locaux. D’abord, Victor Poulin a enfilé son second filet de la campagne, et quelques instants plus tard, en avantage numérique, Tommy Bouchard a donné une avance de deux buts à son équipe.

Lors de la seconde période, les visiteurs ont rapidement égalisé le pointage avec deux buts. Malgré tout, Simon Labrecque estime que c’est le meilleur match que ses joueurs ont joué cette saison. « C’est l’une des performances sur 60 minutes où l’on a très bien joué dans les deux sens de la patinoire. »

Le capitaine de l’Everest, Dan Chrétien, a donné une avance à son équipe grâce à son huitième filet de la saison. Ensuite, ses coéquipiers, Tommy Bouchard et Thomas Bégin, en avantage numérique, ont réussi à mettre le match pratiquement hors de portée du Phœnix.

Lors du dernier tiers, seul Xavier Fournier a enfilé un but pour porter le pointage à 6-2 en faveur des favoris locaux.

Une deuxième victoire ?

L’Everest était de retour devant ses partisans, dimanche, pour y affronter l’une des meilleures formations du circuit, les Braves de Valleyfield. Malgré un bon début de première période dans les circonstances, Simon Labrecque explique que son équipe n’avait pas l’énergie nécessaire pour vaincre l’adversaire. « Ce qui est dommage, c’est vraiment notre début de deuxième période. J’ai senti que les joueurs étaient amorphes, et nous perdions seulement par le pointage de 1-0. Notre gestion de rondelle n’était pas à point, et c’est un aspect que nous avions discuté avant la rencontre. »

Lors du second vingt, l’Everest a concédé un but en désavantage numérique à l’attaquant James Swan. Néanmoins, Xavier Fournier a tenté de combler l’écart avec son septième but de la campagne.

Dès le début de la troisième période, Thomas Bégin a permis aux locaux d’espérer en inscrivant un but en avantage numérique. Quelques instants plus tard, Nicolas Lamontagne a inscrit un premier but avec les couleurs magnymontoises, mais trop peu, trop tard, l’Everest s’est incliné par la marque de 6-4.

Le prochain match de l’Everest est prévu pour le vendredi 1er novembre, alors que les Rangers de Montréal seront les visiteurs à l’aréna de Montmagny. La joute est prévue pour 19h45.