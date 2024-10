L’Everest remonte la pente devant ses partisans

Ce sont les Cobras de Terrebonne qui ont donné le ton en première période. Félix Bisson a inscrit son sixième but de la campagne pour donner une avance à son équipe après quelques minutes de jeu.

Lors du second vingt, les Sudcôtois ont réussi à prendre l’avance grâce à deux buts coup sur coup des attaquants Xavier Fournier et Joey Pelletier. Avec moins de 20 secondes à jouer dans cette période, Genaro Fronduto des Cobras a fait vibrer les cordages pour égaliser la marque.

En début de période et en avantage numérique, Matis Martin a inscrit son 4e filet de la campagne, donnant une avance à la troupe de Simon Labrecque. Quelques instants plus tard, Félix Bisson a enfilé son second but de la joute pour créer l’égalité.

Ainsi, avec cette égalité en temps réglementaire, les deux équipes se sont dirigées vers la prolongation. Alors que les Sudcôtois étaient en avantage d’un homme, le capitaine Dan Chrétien a donné la victoire à son équipe avec son septième but de la saison.

En route vers une seconde victoire consécutive

À la suite de cette importante victoire pour la troupe de Simon Labrecque, les Sudcôtois étaient de retour à l’aréna de Montmagny pour y affronter les Prédateurs de Joliette.

Lors du premier vingt, l’Everest a été parfait en avantage numérique, marquant trois buts en trois occasions. « Je trouve qu’on était mou à certains moments. Et puis, on a été trois en trois en avantage numérique, ce qui nous a donné du momentum pour le reste du match », mentionne l’entraîneur-chef de l’Everest, Simon Labrecque. Ainsi, après seulement 20 minutes de jeu, les locaux menaient par la marque de 3-1.

Malgré cet opportunisme, le joueur des Prédateurs, Émile Lacoursière, a inscrit sa cinquième offrande de la saison pour réduire l’écart à 3-2 pour les Sudcôtois. Vers le milieu de la période, Félix Riverin a récupéré une rondelle laissée seule devant le filet et a réussi à la pousser au fond.

Cette saison, les favoris de la foule magnymontoise ont accordé énormément de buts. L’entraîneur-chef estime que son équipe a très bien paru à ce niveau lors des deux rencontres du week-end. « Tout au long de la fin de semaine, on a vraiment restructuré notre défense. Également, on travaille énormément là-dessus lors des pratiques, car on sait qu’on donnait beaucoup trop de buts lors des derniers matchs et on ne pouvait pas se le permettre. »

La troupe de Simon Labrecque a entamé la troisième période avec une avance de deux buts. Malgré tout, les visiteurs ont tenté de revenir dans le coup avec un tir dans la partie supérieure de la part d’Émeric Jeansonne.

Dans ce gain de 4-3, l’Everest a effectué un impressionnant total de 44 tirs dirigés vers le cerbère des Prédateurs. De plus, les Sudcôtois ont terminé la joute avec une performance parfaite en désavantage numérique et ont inscrit trois buts en sept avantages numériques.

Jeudi soir, l’Everest tentera de rester sur le chemin de la victoire en affrontant les premiers du circuit de la LHJQ AAA, les Braves de Valleyfield, sur la route.