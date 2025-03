L’Everest s’incline à deux reprises en moins de 24 h contre les Condors

« Le 6-1 ne reflète pas du tout l’allure du match, note l’entraîneur-chef de l’Everest, Simon Labrecque. Je pense qu’après le troisième but, on a arrêté de jouer et la chaîne a débarqué, comme on dit. Puis, quand tu affrontes la Beauce et que tu n’es pas bon en couverture, ils vont en profiter. »

Alors que le match de vendredi se déroulait à l’aréna de Montmagny, ce sont les visiteurs qui ont inscrit le premier but grâce à Étienne Tremblay Mathieu.

Avec moins d’une minute de joué dans le dernier tiers, Louis-Charles Gaudreau a soulevé la foule magnymontoise en inscrivant son second but de la saison pour égaliser le pointage. Par la suite, « la chaîne a débarqué » pour l’Everest. Les visiteurs ont enchaîné avec pas moins de cinq buts pour repartir avec la victoire. Dans la défaite, Alexandre Lauzier a fait face à 43 lancers, et les locaux ont accordé un but en deux occasions de désavantages numériques.