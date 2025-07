La 17e édition du critérium de vélo plus populaire que jamais

« De ce que je me souviens, car j’ai assisté à toutes les éditions, honnêtement, je pense que c’est celle où il y avait le plus de spectateurs. Il y a des années où l’on se disait que l’on avait une belle course, mais il n’y avait pas de gens. Alors, on estime la foule à un peu plus de 300 personnes pour cette année », mentionne le directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny, Jean-François Roy.

Au total, 56 athlètes ont fait la course le 2 juillet dernier sur une boucle d’environ un kilomètre, qui était aménagée au centre-ville, et ce, durant 55 minutes avec trois tours de plus à la fin, le tout orchestré par la Fédération québécoise des sports cyclistes.

C’est un jeune de 19 ans venu tout droit de France, Noah Pulcina, qui a remporté la 17e édition du critérium de vélo à Montmagny. Il était de passage au Québec pour venir voir de la famille et il a profité de l’occasion pour se préparer en vue des championnats de cyclisme U23 en France.

« Ce n’est pas la première course que je remporte, mais à Montmagny, oui, et c’était ma première participation aussi. Donc, je suis vraiment satisfait. Il y avait une belle organisation », a ajouté le jeune cycliste après sa victoire au critérium de vélo à Montmagny.

Par ailleurs, Ezekiel Ouellet et Zorak Paille ont complété le podium en terminant respectivement en deuxième et troisième position. Quant à elle, Amélie Gauthier, a enregistré le meilleur temps chez les femmes.