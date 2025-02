La séquence victorieuse de l’Everest s’arrête à 12

« On veut toujours gagner et aujourd’hui on a échappé un point en prolongation à trois contre trois, mais on va donner crédit aux Flames, note l’entraîneur-chef de l’Everest, Simon Labrecque. Honnêtement, ils ont joué un match bien structuré défensivement et leur gardien a été bon. On est quand même rendu à une séquence de 13 matchs où l’on a au moins un point, alors il faut se retrousser les manches et aller de l’avant. »

Moins de deux minutes après le début de la rencontre de samedi à Saint-Jean-Port-Joli, Noah Woodard a enflammé la foule avec un but en avantage numérique. Par la suite, Dan Chrétien et Thomas Bégin ont inscrit leur 23e et 20e buts respectivement de la saison, portant la marque à 3-1 en faveur des locaux. Lors d’un autre avantage numérique, William Bujold a déjoué le gardien sudcôtois pour réduire l’écart à un seul but.

Lors du deuxième tiers, Noah Woodard a complété son doublé, puis le capitaine Dan Chrétien a imité son coéquipier lors d’une supériorité numérique. En dépit de cela, en troisième période, Marc-Olivier Roy a inscrit le sixième but de l’Everest, mais Françis Woods a répliqué avec son 21e de la saison, portant le résultat final à 6-3 en faveur de l’Everest.