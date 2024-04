Le Giovannina de Sainte-Marie champion de la Ligue Hockey Côte-Sud

Le Pavage Jirico est arrivé au Centre Caztel avec plusieurs partisans en moins. L’autobus qui était réservé pour les fans a finalement été annulé avant le match numéro trois.

Devant une énorme foule de 1 720 personnes, le Giovannina a été dominant tout au long de la partie. Plusieurs joueurs de Sainte-Marie ont inscrit leur premier but des séries. Alexis Guillemette a été le premier à le faire, dès le début de la partie. Ses coéquipiers Jason Breton et Olivier St-Cyr ont aussi mis la main à la pâte avec deux autres filets.

Lors du second vingt, le Pavage Jirico a dominé au chapitre des tirs au but. Malgré tout, le Giovannina a fait scintiller la lumière rouge deux fois en fin de période. Il n’en fallait pas plus pour le joueur de Saint-Jean-Port-Joli, Alexandre Chrétien, qui a jeté les gants pour tenter de secouer son équipe.

L’effet escompté n’a pas eu lieu. Sainte-Marie a ajouté deux autres filets pour porter la marque à 7-0. Félix-Antoine Lévesque du Pavage Jirico a inscrit son premier but des séries à la fin du match.

Le lendemain, Saint-Jean-Port-Joli était acculé au mur. Malgré tout, le Giovannina a continué sa nette domination. Encore une fois en début de match, William Dumont a inscrit Sainte-Marie au pointage avec son 8e des séries éliminatoires. Le Pavage Jirico a nivelé la marque avec un filet d’Édouard Ouellet. Quelques instants plus tard, Jacob Roy du Giovannina a riposté pour redonner l’avance à son équipe.

Lors de la seconde période, le Pavage Jirico s’est effondré. L’équipe adverse a marqué quatre buts pour porter le pointage à

6-1. Les deux rivaux ont été très punis. Charles Bety et Alexandre Bérubé se sont livré un combat. Ensuite Jacob Roy et Charles Hébert ont eu une inconduite de partie pour des propos malveillants envers les arbitres.

Au début de la dernière période, Anthony Dumont a ajouté un autre filet pour le Giovannina. Trop peu trop tard, Zacharie Dumas a riposté avec un but pour redonner un peu de vie à ses partisans.

Le Giovannina n’a donc perdu aucun match de la série finale. Ils sont champions des séries éliminatoires pour la saison 2023-2024 de la LHCS.