Le Pavage Jirico remporte le championnat de division

Le lendemain, le Pavage Jirico rendait visite au Plastique Moore de Saint-Damien. Les locaux ont été les premiers à noircir la feuille de pointage. Cependant, Nicolas Egan Dionne a assuré la réplique. En deuxième période, Saint-Jean-Port-Joli a été en mesure de concrétiser à deux reprises grâce à Louis-Charles Hallé et Zachary Ouellet. Après 40 minutes de jeu, les visiteurs avaient les devants 3-2. Lors du troisième vingt, le Plastique Moore a ramené les deux équipes à la case départ. Cependant, le Pavage Jirico n’a pas été affecté pour autant car Nicolas Lamarre et Nicolas Egan Dionne ont mis le duel hors de portée. Notons que ce même Egan Dionne a disputé 29 matchs avec l’Everest cette année, où il a récolté 31 points.

Vendredi soir, Saint-Jean-Port-Joli croisait le fer avec les Mercenaires de Lotbinière. Mathieu Bélanger a été le seul marqueur du premier vingt. Les prochains buts sont survenus en troisième période, où les locaux ont pris l’avance 2-1. Cependant, Édouard Ouellet a ramené les deux formations à la case départ en complétant une manœuvre de Charles Hébert. Comme la prolongation n’a pas pu faire de maître, les tirs de barrage ont été nécessaires et Jordan Hewey a permis aux Mercenaires de l’emporter.

Une victoire et une défaite pour le Décor Mercier

Le Décor Mercier a facilement vaincu le Plastique Moore de Saint-Damien vendredi soir. Montmagny a amorcé l’affrontement en force en comptant à quatre reprises dès la première période. Olivier Coulombe a inscrit un doublé et Hubert Fréchette et Jean-Daniel Gauthier ont fait mouche. Au deuxième tiers, les visiteurs ont compté deux fois tout comme le Décor Mercier. Jean-Daniel Gauthier et Jérémie Thibault ont touché la cible pour Montmagny. Le seul marqueur du troisième vingt a été Étienne Duval. Le gardien Antoine Coulombe a mérité la victoire. L’ancien des Cataractes de Shawinigan, qui a rejoint son frère dans l’équipe, a obtenu sa première victoire dans la Ligue de la Côte-du-Sud. Fort d’une impressionnante carrière dans la Ligue de hockey junior Maritimes-Québec (anciennement Ligue de hockey junior majeur du Québec), le cerbère sera sans l’ombre d’un doute un précieux atout lors des séries éliminatoires.

Dans leur dernier match du calendrier régulier, le Décor Mercier recevait les Éperviers de Saint-Charles. En termes de football, les visiteurs ont marqué un touché tandis que Montmagny a réussi deux placements pour ainsi s’incliner par le pointage de 7-6. Olivier Coulombe a été époustouflant avec une performance de quatre buts une passe. Pour sa part, Hubert Fréchette a récolté deux buts et deux passes dans le revers.

Place aux séries !

En séries éliminatoires, le Pavage Jirico retrouvera le Plastique Moore de Saint-Damien. Quant à lui, le Décor Mercier affrontera les Éperviers de Saint-Charles. Au moment d’écrire ces lignes, le calendrier des matchs de séries n’était pas encore publié.

Sur le plan individuel, le joueur du Décor Mercier Jean Daniel Gauthier a remporté le championnat des marqueurs avec une récolte de 44 points.

Chez les gardiens, il y a une triple égalité en ce qui concerne les victoires et Félix-Antoine Leblond de Saint-Jean-Port-Joli est parmi les trois meneurs avec neuf gains.