Le Pavage Jirico tient son bout et nivèle la série

La jeune recrue du Pavage Jirico, Julien Hébert, a poursuivi sa bonne séquence offensive en inscrivant le premier but de la partie vendredi. Résilients, les locaux ont répondu avec deux buts, ceux de Mathieu Blanchet et de Jordan Hawey. Malgré tout, Frédérick Dionne a répliqué avec son second de la danse printanière pour niveler la marque à 2-2. Moins d’une minute plus tard, lors d’une supériorité numérique, Julien Breton a enflammé la foule de Lotbinière en inscrivant son troisième des séries.

Avec 37 secondes d’écoulées dans le dernier tiers, Guillaume Linteau a donné une confortable avance de deux buts aux locaux. En milieu de période, Louis-Charles Hallé a profité d’un avantage numérique pour inscrire son premier de la rencontre, mais en vain. Les Mercenaires de Lotbinière se sont finalement imposés par la marque de 4-3.

Un match déterminant

La série s’est transportée au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli pour le quatrième duel de cette finale. En cas de victoire, les Mercenaires auraient pris une avance de 3-1, rendant ce match d’une grande importance pour la suite des choses du côté du Pavage Jirico.

Louis-Charles Hallé a soulevé la foule de Saint-Jean-Port-Joli avec son troisième but des séries. Les visiteurs ont ensuite répliqué avec deux buts en fin de première période, signés par Jordan Hawey et Jason Pitt.

En milieu de période médiane, le vétéran du Pavage Jirico, Zacharie Dumas, a redonné espoir à son équipe en nivelant la marque avec son quatrième des éliminatoires. Cependant, Lotbinière a repris son avance d’un but, alors qu’il ne restait que trois secondes à écouler dans la période. La jeune vedette du Pavage Jirico, Émile Lambert, a inscrit son dixième des séries en troisième période pour envoyer les deux formations en prolongation.

À moins de cinq minutes du temps supplémentaire, Édouard Ouellet a inscrit son septième but des séries éliminatoires, permettant ainsi au Pavage Jirico de créer l’égalité dans cette série finale.

Ainsi, pour le cinquième match, la série se déplace du côté de Lotbinière vendredi dès 21h00, puis samedi dès 20h00 au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Si nécessaire, le septième match est prévu pour dimanche au Centre récréatif de Saint-Gilles, dès 15h00.