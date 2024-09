Les Grizzlys commencent la saison avec des victoires

Les Grizzlys en football juvénile poursuivent leur élan avec une victoire contre les Lynx de l’École secondaire Mont Saint-Sacrement avec un pointage de 37 à 0. Il s’agit de la deuxième victoire de l’équipe par surcroît par jeu blanc. Rappelons que la semaine dernière, les Grizzlys l’ont emporté 38 à 0 contre l’Escouade de Saint-Charles-de-Bellechasse.

Le quart arrière Charles-Antoine Fiset aurait été un joueur important dans la victoire avec deux passes de touchés et quatre courses au sol totalisant 45 verges. Les majeurs ont été inscrit par Laurent Thibault, Samuel Blais, Louis St-Pierre et Louis-Philippe D’Amours sur une interception. Louis St-Pierre a complété le pointage avec 2 bottés placements. L’unité défensive a réussi 50 plaqués dont 5 avec pertes de verges, a réussi 2 sacs du quart et 2 interceptions. L’attaque des Lynx a été limité à 6 premiers jeux.

Le prochain match est le 20 septembre à 18 h 30 au terrain Laprise contre Les Pionniers de l’école Bon Pasteur. Le 21 septembre à 9 h, l’équipe benjamine débutera sa saison en affrontant les Lynx de l’école Mont Saint-Sacrement. (LOB)