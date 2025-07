Les Monarques signent leur 10e gain de la saison avec une victoire sur la route

Après seulement deux manches, les locaux menaient 2-1. Or, les Magnymontois ont répliqué de brillante façon avec une poussée de quatre points, prenant ainsi les devants 5-2.

Par la suite, Matt Gosselin est venu en relève au vétéran Tristan Paré sur le monticule pour compléter le reste du match.

Alors que la joute était égale 5 à 5, Tommy Jalbert a frappé un coup sûr opportun, redonnant l’avance aux Monarques de Montmagny. La troupe d’Olivier Dussault n’a ensuite plus jamais regardé derrière, scellant ainsi sa 10e victoire de la saison.

De son côté, Émile Garant a connu un fort match avec deux doubles en quatre présences au bâton, produisant trois points.

Avec six matchs à disputer, les Magnymontois occupent actuellement le quatrième rang du circuit junior AA de la LBRQ, avec une fiche de dix victoires et six défaites en 16 parties.

Le prochain duel des Monarques est prévu pour le mardi 29 juillet à 20 h, alors que les Carnavals 2 de Québec seront de passage au parc Marcel-Desjardins.