Les gens au rendez-vous pour la 13e édition du Canton 600

Par la suite, deux des quatre membres devaient réaliser un aller-retour sur l’eau, d’une distance de 600 pieds, avec l’embarcation qu’ils avaient confectionnée. Ce sont finalement les Sirènes de Mako qui ont remporté la course en un temps de 2 minutes 28.

Chaque équipe disposait de deux heures pour assembler une embarcation de fortune à l’aide d’un exacto, de ruban adhésif et de carton.

« On peut parler d’un record». Comme l’a dit le maire de Saint-François, Frédéric Jean, lui-même présent dans le canot avec le sauveteur. «Cela faisait depuis les premières éditions que l’événement n’avait pas accueilli autant de gens », ajoute le responsable des loisirs et de la vie communautaire de la Ville de Saint-François, Alexis Chabot.

Une compétition relevée

Sur le reste du podium, l’équipe Glossette Racing a obtenu une bourse de 90 $ grâce à un chrono de 2 minutes 45, se classant ainsi à la deuxième place. Les Naufragés Volontaires ont quant à eux remporté la bourse de 60 $ remise à la troisième place, avec un temps de 2 minutes 49.

Les champions en titre de l’an dernier, Les Prairies, détenteurs du record de 2 minutes 15, ont terminé au quatrième rang de cette édition.

« Il y avait beaucoup de nouvelles personnes cette année. Il y a même eu un quatuor venu de Québec. [...] L’équipe Les Prairies, ce sont quand même des légendes, car ils ont souvent gagné, alors il y a beaucoup de monde qui viennent pour les battre », souligne Alexis Chabot.

Deux autres quatuors se sont vu décerner des prix pour la beauté — ou non — de leur embarcation. Le prix du bateau le plus laid a été remis à l’équipe Les Tout Mouillés, tandis que la formation OcéanGate 3.0 a remporté le prix du plus beau bateau. Ces deux prix étaient d’une valeur de 20 $ chacun.