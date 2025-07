Les Monarques baissent pavillon sur la route

Pour l’occasion, le vétéran des Monarques, Tristan Paré, a amorcé la rencontre comme lanceur partant. Or, c’est le jeune Victor Lapointe qui s’est illustré avec sa puissance au bâton, frappant un double et un triple en trois présences.

Malgré une avance considérable des locaux, les Monarques ont fait preuve de caractère en septième manche avec une poussée de quatre points pour tenter de combler l’écart, en vain. Les Magnymontois se sont finalement inclinés 8 à 5 et se dirigent maintenant vers le Tournoi de baseball junior AA de Rimouski, qui se tiendra du 18 au 20 juillet.

Avec cette défaite, les Monarques présentent désormais un dossier de huit victoires et six défaites, bon pour le quatrième rang du circuit. La troupe d’Olivier Dussault a néanmoins disputé quelques matchs de plus que ses principaux rivaux.