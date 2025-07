Six nationalités réunies sous les couleurs du Montel

« C’était vraiment notre objectif d’intégrer tout le monde. Le soccer est un sport très rassembleur qui unit les cultures. C’est ça qu’on veut créer ici : une grande équipe sans distinction, où tout le monde avance ensemble », explique le fondateur et capitaine du Montel de Montmagny, Jérémy Messervier-Michaud.

Parmi les figures clés de l’équipe figure Ali Elgass, un attaquant originaire du Maroc, installé dans la région depuis un peu moins de deux ans. Pour lui, la richesse culturelle de l’équipe est un atout majeur.

« Le fait qu’on représente six nationalités différentes, c’est ce mélange de styles qui fait la force du Montel, estime Ali Elgass. L’an dernier, j’ai joué pour la première fois avec un joueur du Nicaragua. Tu découvres des choses nouvelles, des qualités différentes. »

Pour la saison actuelle, l’équipe est composée à parts égales de joueurs locaux et internationaux. Or, lors des camps d’entraînements, les meilleurs joueurs sont sélectionnés, et ce, peu importe les nationalités.

« On prend les meilleurs joueurs disponibles, mais ça va dans son sens qu’il y en a aussi qui viennent d’ailleurs et qui sont très bons. On a six joueurs de nationalités différentes dans l’équipe, puis on aime bien ça, car ça fait une équipe très mixée », ajoute Jérémy Messervier-Michaud.