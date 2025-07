Des athlètes de Montmagny s’illustrent à la 59e Finale des Jeux du Québec

En effet, la Magnymontoise Coralie Canuel est montée sur la deuxième marche du podium grâce à sa performance à l’épreuve du saut à la perche, dans la catégorie juvénile féminin.

Sa compatriote de Montmagny, Béatrice Gaudreau, s’est elle aussi distinguée en décrochant une médaille d’argent à l’épreuve du 3000 m marche, également dans la catégorie juvénile féminin.

De son côté, la native de Cap-Saint-Ignace, Delphine Gaudreau, a amorcé son tournoi de volleyball avec la formation de Chaudière-Appalaches, qui a remporté quatre matchs et subi deux défaites après les deux premières journées de compétitions. L’équipe a donc accédé aux quarts de finale, s’assurant une place parmi les huit meilleures régions.

Cependant, le lundi 28 juillet, en quart de finale, Delphine et son équipe se sont inclinées face au Centre-du-Québec, puis ont subi une seconde défaite en demi-finale de consolation contre Lanaudière.

Après deux journées de compétition, la région de Chaudière-Appalaches se distingue avec le plus grand nombre de médailles parmi toutes les délégations : trois de bronze, six d’argent et quatre d’or.

La délégation de Chaudière-Appalaches compte huit jeunes athlètes originaires des MRC de Montmagny et de L’Islet.

Six d’entre eux évoluent en athlétisme : Coralie Canuel, Aurélie Fortin, Xavier Gamache et Béatrice Gaudreau (tous de Montmagny), ainsi que Naïma Guay, de Saint-Jean-Port-Joli, et Émile Rivard, de Cap-Saint-Ignace.

Delphine Gaudreau, de Cap-Saint-Ignace, a participé à la compétition de volleyball, tandis que Mélody Simard, de Montmagny, représente la région en natation.

Le journal continuera de suivre les résultats des athlètes des MRC de Montmagny et de L’Islet tout au long de la semaine.