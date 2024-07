Nouveaux propriétaires et nouveau nom pour l’équipe Junior AA de Montmagny

La saison 2024-2025 marquera un nouveau départ pour la concession Junior AA magnymontoise.

En effet, celle-ci est maintenant officiellement la propriété de M. Éric Bourget et M. Martin Guerette. Les deux hommes, qui ont été entraîneur adjoint et entraîneur-chef pour la saison 2023-2024, ont décidé de poursuivre leur belle aventure Junior AA. Ils succèdent à M. Jean-François Dion, qui souhaitait transférer la franchise à de nouvelles personnes depuis l’été 2023, ce qui est maintenant chose faite.

Concrètement, M. Éric Bourget agira à titre de président de l’équipe et entraîneur adjoint, M. Matin Guerette à titre de directeur des opérations hockey, gouverneur et entraîneur-chef ainsi que M. Jocelyn Bernier à titre de gouverneur adjoint et responsable des commanditaires.

Également, l’organisation annonce une entente avec un partenaire majeur : l’entreprise Caron Industries, établie à Montmagny depuis plus de 40 ans et propriété de M. Antoine Dubé-Caron, M. Charles Caron-Marquis et M. Steve Giroux. L’équipe portera le nom et les couleurs de l’entreprise pour les trois prochaines saisons. Celle-ci croit à la pérennité de cette concession et est consciente qu’il est important de s’impliquer auprès des jeunes de la région. Avec cet engagement d’importance, la nouvelle organisation est assurée d’avoir un support important et aura tous les outils afin de poursuivre leurs activités dans les prochaines années.

Une équipe compétitive en 2024-2025

L’organisation a déjà débuté le travail avec en conviant près de 40 joueurs à un camp préliminaire en avril dernier. Déjà, de belles découvertes ont été faites.

Dans les derniers jours, l’équipe a acquis les droits de Zacharie Giroux et Bryan Chabot pour le reste de leur stage Junior à la suite d’une transaction avec le Lévis Honda. Aussi, le gardien de but Gabriel Tremblay portera les couleurs de l’équipe magnymontoise pour le reste de son stage Junior, grâce à une transaction avec Le Lafontaine de Bellechasse.

Les dates du camp de sélection seront bientôt disponibles. Tous les joueurs d’âge junior de 17 à 21 ans sont invités à s’inscrire à celui-ci pour faire sa place en sein du Caron Industries Junior AA de Montmagny.