Plus de 450 élèves de 20 écoles primaires de la Côte-du-Sud ont participé à une compétition amicale d’athlétisme le vendredi 6 juin dernier sur les terrains de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault.

Les élèves, de la 3e à la 6e année, ont eu l’occasion d’expérimenter plusieurs disciplines dont la course, la course de haies, la course à relais, le lancer de la balle de baseball, le lancer du ballon lourd, le saut en longueur et le saut en hauteur.

Ce rendez-vous a été rendu possible grâce à la participation du Club d’athlétisme Lavironde, hôte de l’événement, et ses représentants pour l’occasion, M. Richard Fradette, Mme Nicole Rouleau et Mme Sarah Paquet. Une trentaine de bénévoles ont également assuré le bon fonctionnement des compétitions. (LOB)