Pas le début d’année escompté pour l’Everest

« C’est sûr que c’est vraiment décevant. Lors du match de samedi, nous étions satisfaits de notre performance, mais c’est le début de rencontre qui nous a fait mal avec deux revirements. Nous nous sommes bien ajustés par la suite et avons eu de bonnes chances de marquer. Les joueurs ont bien compétitionné, mais nous avons perdu malgré tout. Pour le match de dimanche, j’ai vraiment aimé notre première période, où nous avons pris les devants 1-0. Cependant, lorsque je me suis entretenu avec les joueurs entre la première et la deuxième période, j’ai senti une certaine baisse d’énergie, et cela s’est fait ressentir au cours du second vingt », a mentionné l’entraîneur-chef de l’Everest, Simon Labrecque.

Dans la rencontre contre les Rangers de Montréal-Est, les locaux ont rapidement pris une avance de 3-0 après 40 minutes de jeu, avec deux buts inscrits par Justin Sullivan. Toutefois, lors du dernier tiers, l’Everest a tenté de revenir au pointage, marquant trois buts, dont un en avantage numérique par Dan Chrétien. Les Magnymontois ont toutefois perdu

4-2, devant 681 partisans à Montréal.

Peu de repos

À peine 15 heures plus tard, les joueurs de l’Everest étaient de retour sur la glace, cette fois à domicile, pour affronter le Collège Français de Longueuil à l’aréna de Montmagny. Grâce à l’appui des quelques 319 spectateurs présents, les locaux ont ouvert la marque avec un but de Marc-Olivier Roy. Cependant, vers la mi-chemin du premier tiers, Louis Dumais a égalé la marque avec son 10e but de la saison.

Le deuxième vingt a été fatal à l’Everest. Le Collège Français a inscrit trois buts, prenant ainsi une avance confortable pour se diriger vers la victoire.

Dans le dernier tiers, Dan Chrétien a marqué un second but en moins de

24 heures pour donner un espoir de remontée à son équipe, mais en vain. L’Everest s’est incliné pour un second match consécutif en 2025. Les Magnymontois occupent désormais la 10e place sur 13, avec un bilan de 13 victoires, 13 défaites et une défaite en prolongation en 27 matchs.

Le prochain duel des locaux aura lieu samedi 11 janvier, alors que les Cobras de Terrebonne seront les visiteurs à l’aréna de Montmagny, dès 16 h.