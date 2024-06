Raphaël Lessard remporte le Donald Theetge 160

Le samedi 15 juin 2024 se tenait le Donald Theetge 160 à l’Autodrome Montmagny. Lors de cette épreuve disputée en deux segments de 80 tours, Raphaël Lessard s’est emparé des grands honneurs lui qui semblait pratiquement intouchable dans la deuxième partie de cette finale enlevante.

Avec cette victoire, Lessard s’inscrit dans l’histoire de l’Autodrome Montmagny puis qu’il remporte la 100e course LMS de l’histoire de l’endroit. Il inscrit cette performance au volant d’une voiture de l’équipe Larue qui détient le record du nombre de gains dans cette même division sur cette piste. Partant de la 10e position lors du premier segment, le pilote beauceron a déployé sa fameuse stratégie qui lui est propre et qui a pour objectif de gravir les échelons sans trop hypothéquer la voiture. Les 50 premiers tours lui ont permis de se retrouver dans le top 5. C’est dans le dernier tour du premier segment que Lessard a pris la tête devant son coéquipier, William Larue, qui menait le peloton depuis 12 tours. C’est encore une fois le déploiement d’un drapeau de sécurité qui a permis à Lessard de se rapprocher de son collègue, alors que ce dernier semblait en pleine maîtrise de la situation avec une bonne longueur d’avance sur ses rivaux. Larue était en tête après avoir livré une belle bagarre avec Patrick Cliche, qui avait mené les 65 premiers tours de ce segment dans sa voiture #44 QC aux couleurs de Tansit. Cliche a ensuite tout fait pour se défendre contre Donald Theetge et Dany Trépanier, qui cherchaient à lui ravir la 3e place. Il a finalement terminé en 5e position ce qui fût suffisant pour lui permettre de conserver sa deuxième place au classement général. Donald Theetge de Boischatel a fait belle figure avec une 3e place en finale. Lui aussi a eu maille à partir avec Dany Trépanier, qui a tout donné pendant cette course. Leur lutte a atteint son paroxysme à 4 tours de la fin. Theetge a confirmé sa 3e place lors d’une relance, alors que Trépanier a été contraint d’entrer dans les puits en raison d’une crevaison. Le pilote de Saint-Édouard-de-Lotbinière a terminé en 7e place. La 4e place en finale a été l’affaire de Maxime Gauvreau de Saint-Marc-sur-le-Richelieu. Le protégé de l’équipe de course ayotteauto.ca a su éviter les pièges tout au long de la soirée. Il a réussi à se maintenir parmi les dix premiers et a gagné des positions supplémentaires dans les 15 derniers tours de la course. La patience du jeune pilote lui a été salutaire dans les circonstances. Après avoir remporté leur course de qualification, Mathieu Kingsbury et Alexandre Tardif ont pris respectivement les 6e et 10e places aux termes de la course. Louis-Philippe Lauzier de Saint-Pacôme a terminé sa soirée en 8e position devant Simon Roussin de Québec. Jonathan Desbiens est le 3e pilote à avoir remporté une victoire en qualification.

Avec cette 3e victoire cette saison, Raphaël Lessard creuse l’écart en tête du classement général avec Cliche, qui tient bon derrière lui. William Larue améliore son classement cette semaine en se faufilant en 3e place devant Trépanier, qui glisse au 4e rang avec seulement 8 points de retard sur Larue. (LOB)