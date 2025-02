Retour du baseball junior AA à Montmagny

Après une saison au sommet de son classement et d’un balayage pour être couronnés grands champions, les Vikings sont les troisièmes à recevoir cette promotion dans l’histoire du baseball magnymontois. Le camp d’entraînement des Monarques arrive à grands pas. L’entraîneur-chef, Olivier Dussault, s’attend à une participation d’une quinzaine de joueurs pour cette première saison, mais également de bonnes performances au Stade Marcel-Desjardins. « On va avoir une équipe très compétitive sur le terrain. On a quatre joueurs midgets qui graduent dans le junior, dont un qui a déjà joué, midget AAA. On risque d’être en milieu de peloton. » Ils seront chapeautés par les Monarques des Seigneuries, une organisation impliquée dans le double lettre depuis plus de dix ans et regroupe l’ensemble des associations de baseball de la Ville de Lévis ainsi que celle de Lotbinière. Elle s’occupera de faire rayonner l’équipe, mais également des procédures administratives comme la réservation des terrains. « Au début, on a fait une demande à la ligue. On voulait que les vikings de Saint-François nous chapeau autre. La ligue a changé son fusil d’épaule, disant que ça devrait être une équipe double lettre qui nous gère. On est vraiment content d’être affilié avec les Monarques », a souligné l’entraîneur-chef.