Une année record d’inscriptions pour Soccer Montmagny

« C’est une saison record ! Il y a eu 490 inscriptions et c’est séparé en 34 équipes. Donc, 34 entraîneurs, mais il y en a eu plus, car il y a des équipes qui en possèdent deux », note l’une des organisatrices, Johanne Pelletier.

Durant cette journée de fin de saison, dîner hot-dog, médailles et compétitions étaient au rendez-vous et l’un des organisateurs de Soccer Montmagny, Richard Gagnon, se dit ravi de cette initiative « C’est comme une journée récompense pour les jeunes. C’est un tournoi entre nous-mêmes et les meilleures équipes s’affrontent et ça fait en sorte que les jeunes apprécient cette journée ».

Avec cette année record d’inscriptions, les organisateurs ont plusieurs projets dans les cartons pour les prochaines années, comme l’explique, Johanne Pelletier « Nous allons probablement être dans le gros projet du renouvellement des chandails. L’idée de repartir un tournoi amical au niveau local n’est pas fermée. Cette année, nous sommes allés en tournoi à Saint-Anselme, mais éventuellement, nous voudrions en avoir un ici ».

Durant l’entièreté de la saison, il y a eu un comité de 10 bénévoles, un total de 15 autres bénévoles durant la saison et sans compter les nombreux entraîneurs qui ont mis de leur temps pour que les jeunes de la région puissent jouer au soccer. Ainsi, mission accomplie pour l’organisation de Soccer Montmagny.