Une première moitié de saison au-delà des attentes pour le Caron Industries

Quelques saisons avec peu de victoires, des bagarres, des suspensions et des changements de nom, les dernières années n’ont pas été roses pour l’organisation magnymontoise de calibre junior AA. Malgré tout, avec les changements annoncés à l’aube de la saison 2024-2025, après 10 rencontres, le Caron Industries n’avait pas perdu un seul match et pointait au premier rang du circuit. Depuis, l’équipe occupe le sixième rang, avec quelques matchs en moins que les autres équipes.

« On a moins de parties jouées que les autres, mais si on regarde seulement le pourcentage de victoires, on est au second rang de la ligue. Alors, c’est vraiment une belle progression et on s’attendait à quelque chose de bien, mais on ne pensait pas être aussi dominant en début de saison », affirme l’un des propriétaires et entraîneur-chef du Caron Industries, Martin Guérette.

Des joueurs clés

Les deux nouveaux joueurs acquis pendant l’entre-saison, Vincent Boulet et Jean-Christophe Coulombe, ont leur mot à dire dans ce début de saison. Les Magnymontois figurent dans le top 10 des meilleurs pointeurs de la ligue junior AA, et Vincent Boulet est le capitaine de la formation. Néanmoins, Martin Guérette estime que c’est un travail d’équipe. « Oui, on a eu deux bons ajouts avec Vincent et Jean-Christophe, mais l’an dernier, alors que c’était ma première année à la barre de cette équipe, on a eu une saison assez respectable. Le tout avec des jeunes de 18 ans. Sachant que cette année, on a droit à six joueurs de 21 ans par équipe en raison du nouveau règlement, nous, on en a seulement trois. Alors, je vous dirais que c’est vraiment un travail d’équipe global. »

Un changement important dans l’entre-saison

À l’aube de la saison 2024-2025, l’organisation, qui portait auparavant le nom de SM Concept, est devenue le Caron Industries de Montmagny, à la suite d’un partenariat majeur avec une l’entreprise magnymontoise. Dans cet élan de nouveauté, Martin Guérette avait une idée précise en tête. « Nous, c’est sûr qu’on représente la compagnie. Alors, je m’attarde sur le côté discipline et sérieux. Avant l’an passé, l’équipe junior AA de Montmagny, je ne passerai pas par quatre chemins, c’était une risée. L’an dernier, on a instauré le côté discipline et c’est tout à l’honneur des jeunes, car ils ont embarqué dans le moule. Aussi, l’entreprise Caron Industries est très généreuse envers nos joueurs, ils sont gâtés pourris ! Ainsi, nous avons un mot d’ordre : toujours avoir en tête qu’on représente quelqu’un, tous ensemble. »

Une deuxième moitié de saison corsée