Baisse des ventes de motos et de VTT

« Le marché de la moto et du VTT a connu un ralentissement cette année, surtout après l’explosion des ventes observée pendant la pandémie. Cela dit, nous voyons une augmentation de l’intérêt pour les véhicules côte-à-côte qui offrent une utilisation tout au long de l’année, contrairement aux motoneiges qui sont saisonnières », explique Éric Dorval, président de Maniac Moto. Ces véhicules sont désormais plus vendus que les VTT traditionnels, un changement significatif par rapport à il y a quelques années.

Dans ce marché en resserrement, il constate que les produits de la bannière CF Moto, moins connue du grand public mais offrant des prix plus abordables, sont particulièrement populaires auprès des nouveaux utilisateurs. « Leur garantie attractive et leur coût plus bas les rendent idéaux pour les familles qui cherchent à faire des randonnées occasionnelles », ajoute-t-il.

Il constate également une légère baisse des ventes de véhicules récréatifs électriques, comme les vélos et mobylettes. Cependant, il attribue cette tendance à une concurrence accrue et à une plus grande variété de choix disponibles sur le marché. « La clé pour nous est de se démarquer par notre service après-vente, la disponibilité des pièces et les réparations », précise-t-il.