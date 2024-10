Budget participatif: cinq projets au vote

« Pour cette première expérience de budget participatif, nous sommes très satisfaits de la participation citoyenne. Cela confirme que notre population a à cœur l’amélioration de son milieu de vie et aime avoir l’occasion de faire entendre sa voix», se confie le maire de Montmagny, Marc Laurin.

Voici les cinq projets sur lesquels la population magnymontoise est invitée à se prononcer :

• Amélioration des départs du parcours de disc golf du parc Saint-Nicolas

Le disc golf est une variante du golf traditionnel qui gagne en popularité. Un parcours de neuf trous est déjà aménagé au parc Saint-Nicolas et Simon Fortin souhaiterait que les départs soient améliorés en y coulant des surfaces bétonnées. Les ajustements proposés amélioreraient donc l’expérience de jeu.

• Aménagement d’espaces de socialisation extérieurs pour la santé mentale

Pour que le mobilier des parcs incite davantage à la détente et à la socialisation, Sara Mondor aimerait rendre les parcs plus attrayants et amener les Magnymontois(es) à se les réapproprier en y aménageant des espaces pour socialiser, relaxer et bouger. Elle propose d’ajouter des chaises robustes de style Adirondack, chaises hamacs et des plateformes de yoga/pique-nique.

• Installation d’une cage de frappeur double, couverte et tempérée

Du début mai à la mi-septembre, trois évènements (pratiques ou parties) de baseball se tiennent en moyenne chaque semaine. La demande étant forte, Mario Bélanger voudrait qu’une cage de frappeur double, couverte et tempérée soit

installée.

• Aménagement d’une station de « street workout »

Le « street workout » est un type d’entraînement pratiqué en plein air qui utilise le poids corporel pour effectuer divers exercices (tractions, pompes et « dips ») afin de renforcer le corps et d’améliorer l’agilité et la coordination. Mathias Turgeon souhaiterait donc que Montmagny soit avant-gardiste et aménage une station de « street workout ».

• Rajeunissement des modules de jeu du parc du Tortillard

Le parc du Tortillard, qui a été aménagé sur la rue des Cheminots au début des années 2000, est un parc de quartier doté d’aires de repos et de quelques modules de jeu pour enfants. Marie-Pier Coulombe aimerait que le parc du Tortillard subisse une cure de rajeunissement en y ajoutant un nouveau module de jeu ainsi que des balançoires additionnelles.

Le vote

La période de votation se déroulera du 30 septembre au 25 octobre. Toute personne résidant à Montmagny peut voter. Elle doit avoir une adresse courriel valide pour pouvoir se créer un compte sur la plateforme Je Participe et voter en ligne sur jeparticipe.ville.montmagny.qc.ca.

Bien que le vote électronique soit fortement encouragé, quelques formulaires papier seront disponibles à l’hôtel de ville et à la bibliothèque municipale pour les citoyen(ne)s préférant cette méthode. Un seul vote par personne est toutefois autorisé.

Une fois les résultats compilés, le projet gagnant du tout premier budget participatif de la Ville de Montmagny sera annoncé au cours du mois de novembre. (LOB)