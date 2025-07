Un Camp estival de volleyball, sous l’initiative de trois passionnées

« C’est parti d’une discussion où l’on se disait que ce serait plaisant de faire quelque chose ensemble cet été. [...] Il y a aussi la question des camps de volleyball à Québec, où il est assez difficile de s’inscrire. Beaucoup de jeunes de la région n’ont donc pas accès à ce type d’activité. En plus, le coût à Québec dépasse souvent les 500 $ en moyenne », expliquent les trois organisatrices, Maud Parent, Chloé Boulet et Léanne Gendron, en parlant de leur motivation à lancer cette première édition.

Préparer la relève

Le camp est divisé en deux semaines, soit la première pour les plus jeunes et la seconde pour les plus âgées. L’objectif est aussi de préparer la relève en vue de leur arrivée au secondaire.

« La première semaine, ce sont majoritairement des élèves de 6e année. On va donc se concentrer sur les bases pour bien les préparer à ce qui les attend au secondaire. Ce ne sera pas uniquement du volleyball, il y aura aussi d’autres activités. Pour la deuxième semaine, avec les plus vieilles, on ira un peu plus loin techniquement », précise Maud Parent, en ajoutant que les jeunes auront aussi l’occasion d’avoir une initiation au volleyball de plage.